Benevento - Frosinone, ecco il dato della prevendita Cresce il numero di emissioni anche tra gli ospiti

Aumenta sempre di più il dato della prevendita fatto registrare dalla tifoseria giallorossa per il big match di sabato con il Frosinone. Questa mattina la Curva Sud ha chiamato a raccolta la piazza attraverso un comunicato stampa, sottolineando l'importanza del match e la necessità di non esaltarsi troppo per la classifica, considerato che il campionato è ancora molto lungo.

Il dato fatto registrare alle 19 è di 1470 biglietti venduti. Sommati ai 7805 abbonati permettono di raggiungere la quota complessiva di 9275 spettatori. Cresce il dato anche a Frosinone con 277 sostenitori ciociari che si sono assicurati un posto al Vigorito fino a questo momento.