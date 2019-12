Dai tifosi del Chievo fette di pandoro agli ospiti beneventani Una bella iniziativa dei tifosi clivensi nella terra del pandoro

Ecco la Verona che ci piace. E' quella dei tifosi del Chievo, che si sono sempre distinti per la loro sportività. Tifosi che non fanno distinzioni tra Nord e Sud, che vanno oltre i campanili e sono pronti ad mostrare la loro ospitalità. Ieri hanno offerto fette di pandoro ai tifosi giallorossi: così come Benevento è la terra del torrone, la presidenza del Chievo si occupa ti pandori. Da qui la bella iniziativa di offrirne agli ospiti. Senza chiedersi da dove venivano.