Benevento, Diabaté: "Nel Sannio un'esperienza incredibile" L'attaccante, oggi in Iran: "Mi informo spesso sull'andamento della squadra"

Torna a farsi sentire Cheick Diabatè. L'ex attaccante del Benevento - che detiene il record di gol realizzati nella storia del sodalizio giallorosso in serie A - attraverso le colonne di France Football ha parlato così dell'esperienza vissuta nel Sannio:

"A Benevento mi sono divertito tantissimo. E' stato incredibile giocarci. Anche adesso dall'Iran cerco di informarmi sull'andamento della squadra. Sono felice di aver giocato in Italia, era ciò che volevo. Il ricordo più bello è senza dubbio quello legato ai tifosi, di come urlavano quando facevamo gol e come era pieno lo stadio. Inizialmente non giocai molto, poi De Zerbi mi gettò nella mischia a dieci minuti dalla fine contro il Crotone sul risultato di 2-2. A un certo punto venne verso di me e mi chiese se me la sentissi di giocare. Gli risposi che ero lì per quello. Entrai, segnai e vincemmo. Nelle gare successive non scesi in campo spesso, così andai a parlargli e gli dissi: “Non vinciamo da tanto, con me in campo questo non accadrà”. E da lì ho iniziato a giocare con maggiore frequenza e a fare gol".