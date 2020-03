Albertini, spiegaci l'ignoranza di Inzaghi Inspiegabile l'attacco dell'ex Milan al tecnico giallorosso dopo l'intervento a Sky

Ha fatto un po’ rumore l’attacco di Demetrio Albertini nei confronti di Pippo Inzaghi. Inspiegabile a dire il vero, dato che siamo in un momento storico del calcio italiano in cui tutti – e sottolineiamo tutti – stanno esprimendo la propria opinione sul destino dei vari campionati. C’è chi vuole proseguire, chi vuole fermarsi, chi non sa da quale parte stare. E’ chiaro che ognuno cerca di portare l’acqua al suo mulino, tenendo conto di quanto fatto in campo fino a questo momento. Albertini, dopo aver letto (almeno si spera) le parole pronunciate ieri da Inzaghi a Sky Sport, ha preferito dire la sua con una frase abbastanza forte: “l’ignoranza sceglie le parole sbagliate”. Non ci ergiamo ad avvocati difensori del tecnico giallorosso, non ne ha neanche bisogno, ma crediamo che tutti – ascoltando le parole di Superpippo – abbiano inteso che l’ignoranza c’entri ben poco.

Inzaghi è chiuso in casa da quasi un mese, ogni giorno ringrazia i medici di tutta Italia attraverso dei post su Instragram e ha partecipato a numerose raccolte da destinare agli ospedali italiani (due su tutti quelli di Benevento e Piacenza), tra cui l’ultima organizzata con gli altri campioni del mondo per acquistare diverse ambulanze. Nel corso dell’intervento di ieri è stato chiaro: “La priorità è la salute, dopo si potrà pensare al calcio con i campionati che, secondo me, devono essere conclusi per premiare il campo e per evitare sicure guerre in tribunale che faranno perdere due anni e non due mesi”.

Crediamo che tutti siano d’accordo su questo. Al momento non c’è neanche la voglia di parlare di calcio perché il virus sta facendo danni enormi in tutto il mondo, ma una squadra come il Benevento – che ha letteralmente passeggiato sulle avversarie – non può e non deve restare un altro anno in serie B. Lo stesso vale per il Monza in Lega Pro e così come per tutte le altre compagini che, tramite sacrifici economici e fisici, hanno dimostrato di essere di tutt’altra categoria. Sarebbe uno smacco ai meriti sportivi, punto sul quale Gravina ha sempre ribattuto sottolineando la volontà di chiudere regolarmente la stagione. Anche il presidente della Figc è ignorante?

Inzaghi, lo ripetiamo, ha espresso un giudizio limpido e condivisibile: prima la salute e poi dare continuità a quanto fatto fino a questo momento, se ne sarà possibile.