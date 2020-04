Inzaghi, messaggio d'amore ai tifosi: "Mi mancate" Nostalgia da parte del tecnico. Tra i like su Instagram anche quelli di Totti e Mancini

La quarantena procede da quasi un mese. Immaginiamo lontanamente lo stato d'animo di Pippo Inzaghi, come un leone in gabbia e desideroso quanto prima di tornare in campo per portare il suo Benevento in serie A. La salute, però, ha la priorità assoluta e su questo discorso il tecnico non transige. E' chiaro, però, che la lontananza dal campo, dall'adrenalina della partita e dai cori dei tifosi si fa sentire sempre di più.

E' proprio per questo che l'allenatore ha voluto rimarcare la sua nostalgia, pubblicando su Instagram un video raffigurante i sostenitori giallorossi nel settore ospiti dell'Arechi di Salerno. Quella fu una notte importantissima che vide la Strega trionfare con il risultato di 2-0, acquisendo delle consapevolezze fondamentali per quella che poi sarebbe stata la cavalcata trionfale. Nel post c'è la didascalia: "Mi mancate". Un vero e proprio messaggio d'amore che i tifosi hanno particolarmente apprezzato con tanti "like", ai quali si sono aggiunti quelli di Totti e Roberto Mancini. Tra le storie anche lo "storico" abbraccio con Pasquale Foggia, dopo il gol di Armenteros giunto contro il Cosenza al novantesimo.

Insomma, Superpippo non vede l'ora di tornare, così come i suoi calciatori e tutti i tifosi. La speranza è che l'emergenza possa terminare al più presto per proseguire il cammino verso la meritata promozione nel massimo campionato italiano.