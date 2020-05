Benevento, rinviati anche gli allenamenti individuali Restano chiusi i cancelli del Vigorito e dell'Imbriani. Il sodalizio giallorosso vuole chiarezza

La decisione assunta dalla Lega B al termine dell'assemblea era prevedibile. Importanti sono state anche le prese di posizione di importanti club di serie A, uno su tutti l'Inter, che si sono opposti con fermezza ai dettami richiesti per la ripresa. I punti più spinosi, come noto, riguardavano il ritiro a partire da lunedì (giorno in cui era fissata la ripresa degli allenamenti collettivi), la responsabilità diretta dei medici e la disposizione inerente la quarantena obbligatoria di tutta la rosa nel caso della presenza di almeno un contagiato.

La Lega B ha mostrato grandi perplessità. Il protocollo richiede dei costi ingenti che molti club non possono permettersi, soprattutto se all'orizzonte non ci sono certezze sul ritorno del calcio giocato. A questo punto la cadetteria ha deciso di attendere il protocollo aggiornato che conterrà - così come confermato dal ministro Spadafora - degli accorgimenti per andare incontro alle società, in particolar modo sulla questione relativa alla quarantena di squadra. Una volta pubblicato, i venti club avranno dieci giorni di tempo per prepararsi a dovere prima di tornare in campo.

In questa situazione il Benevento ha dimostrato più volte di avere le idee chiare. Il presidente Vigorito è stato uno dei primi a criticare la scelta del ritiro, mettendo in risalto il fatto che questo trattamento non vale per i lavoratori di qualsiasi attività che di certo non pernottano in albergo a spese dell'azienda al termine del proprio turno. Il club di via Santa Colomba nei giorni scorsi ha provveduto a effettuare i tamponi ai tesserati e a sanificare i locali, ma gli ultimi sviluppi l'hanno indotto a tenere ancora chiusi i cancelli del Vigorito e dell'Imbriani. Lunedì i giallorossi continueranno a lavorare tra le mura domestiche o in strada, seguiti sempre dallo staff tecnico, in attesa di ulteriori chiarimenti sul protocollo.