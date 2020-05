Serie B, Balata: "Grave crisi, servono riforme per il calcio" Il presidente della cadetteria: "Siamo pronti a intraprendere questo percorso di rinnovamento"

Il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha rilasciato all'Adnkronos delle importanti dichiarazioni in merito al futuro della cadetteria e del calcio italiano:

"Il momento di grave crisi che sta interessando anche il sistema calcistico, e che secondo gli analisti perdurerà per molto tempo, impone alla dirigenza che guida il movimento di mettere mano a quelle riforme necessarie a mettere in sicurezza il sistema e per questo non più rimandabili. Le riforme vanno affrontate con grande senso di responsabilità e con interventi mirati e decisi. Un percorso che determini un vero cambiamento nella direzione dell’innovazione e di un futuro del calcio che possa determinare la riaffermazione di quel ruolo di leadership che l’Italia ha sempre occupato nel contesto europeo e mondiale. Sostenibilità, regole di accesso rigide e chiare, trasparenza devono essere linee guida di una riforma complessiva che consenta di definire un sistema credibile e solido".

"Abbiamo modelli di riferimento a cui ispirarci e che, partendo da un rapporto di stretta collaborazione e interdipendenza tra i primi due livelli calcistici, hanno raggiunto gli obiettivi di costruire un calcio con maggiore appeal e determinato un forte processo di crescita sia dal punto di vista qualitativo che economico e sociale. La Lega B -prosegue il numero uno della Lega- è pronta a intraprendere questo profondo percorso di rinnovamento e sviluppo nella direzione di un calcio rinnovato, moderno sostenibile. In tale senso auspico un'iniziativa forte della Federazione e leggo con piacere che il presidente Sibilia e la Lega Nazionale dilettanti sono determinate ad attivarsi da subito in questa direzione".