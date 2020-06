Benevento, doppia seduta: guarda le foto Duro lavoro per la Strega sul manto erboso dell'Imbriani

Intenso lavoro per i giallorossi che quest'oggi hanno effettuato una doppia seduta sul manto erboso dell'Imbriani. La truppa di Inzaghi è stata impegnata in diversi lavori di natura atletica e tattica. Il Benevento tornerà in campo domani per riprendere la preparazione. Ecco le foto: