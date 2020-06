LIVE | Empoli - Benevento 0-0 I giallorossi a caccia della promozione con un successo

84' Risponde con Inzaghi con gli ingressi di Coda e Letizia al posto di Moncini e Maggio

80' Per l'Empoli entra Balkovec al posto di Antonelli

78' Lo Spezia vince con il Chievo: se finisse così sarebbe festa rimandata

75' Entrano Improta e Del Pinto al posto di Sau e Tello

71' Ammonito Tello

70' Ancora pericoloso l'Empoli con Henderson che calcia sul primo palo, ma Montipò risponde ancora una volta presente

69' Doppio cambio per l'Empoli: entrano Moreo e Zurkowski al posto di Mancuso e Frattesi

68' Cross di Fiamozzi per Mancuso che va al volo: grande intervento di Montipò

65' Intanto arrivano dei risultati positivi dagli altri campi: al momento il Benevento dovrebbe solo perdere per non festeggiare la promozione

62' Tiro di Tutino dal limite: para Montipò

57' Ammonito Henderson per fallo su Hetemaj

56' Buona partenza del Benevento che cerca con insistenza il vantaggio

54' Cross di Hetemaj per la testa di Moncini: la palla sorvola la traversa

22:03 Le squadre rientrano in campo. Secondo cambio per l'Empoli: entra Bajrami al posto dell'ex Ciciretti

48' Termina il primo tempo. Empoli - Benevento 0-0

46' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Insigne va alla conclusione di sinistro: Brignoli c'è

45' Tre minuti di recupero

40' Sinistro di Frattesi che trova la pronta respinta di Montipò

38' Ottimo cross di Barba sul quale ci arriva Hetemaj: Brignoli blocca

33' Serpentina di Sau che conclude con il destro da posizione defilaa in area, la palla si spegne sul fondo

32' Forte tiro di Stulac che non impensierisce Montipò

29' Primo cambio per l'Empoli: entra Stulac al posto di Ricci. Marino non vuole rischiare di restare in inferiorità numerica considerata l'ammonizione rimediata dal suo calciatore dopo dieci minuti di gioco

27' Ci prova anche Insigne dalla distanza, ma spedisce la palla fuori

27' Destro di Maggio che si spegne sul fondo

26' Il Benevento alza il baricentro

24' Azione manovrata del Benevento con Hetemaj che serve Moncini, l'attaccante giallorosso va alla conclusione ma è sporca ed esce fuori senza impensierire Brignoli

16' Ritmi non molto alti dopo il primo quarto d'ora di gioco. Più propositivo l'Empoli che si è fatto vedere in un paio di occasioni

10' Si fa ancora vedere l'Empoli con Tutino che entra in area, crossa al centro con la palla che viene deviata verso il primo palo: Montipò ci mette la mano e spedisce in angolo

9' Ammonito Ricci per fallo su Sau

5' Antonelli serve Ciciretti, l'ex giallorosso va alla conclusione da buona posizione ma viene murato da Tello

4' Inizio ragionato da parte di entrambe le squadre che si studiano a vicenda

21:00 Inizia la partita. Benevento in tenuta giallorossa attacca da curva nord verso curva sud

20:57 Entrano le squadre in campo

Il Benevento è alla ricerca della promozione in serie A. Con una vittoria, infatti, staccherebbe aritmeticamente il pass per l'accesso al massimo campionato italiano. Inzaghi cambia poco rispetto a quanto visto a Cremona: confermati nove undicesimi, con gli innesti di Tuia al fianco di Caldirola e Sau che rileva l'acciaccato Kragl. Sale l'attesa per il primo match point del campionato in favore dei giallorossi, con l'intera città che tiene il fiato sospeso nell'attesa di poter esplodere di gioia. Ecco le formazioni:

EMPOLI (4-3-3-): Brignoli; Fiamozzi, Maietta, Romagnoli, Antonelli; Ricci, Frattesi, Henderson; Tutino, mancuso, Ciciretti. A disp.: Branduani, Perucchini, Nikolaou, Stulac, Moreo, Zurkowski, Bajrami, Pinna, Gazzola, Bandinelli, Balkivec, Sierralta. All.: Marino

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Tello; Insigne, Sau; Moncini. A disp.: Manfredini, Gori, Rillo, Letizia, Del Pinto, Kragl, Coda, Pastina, Improta, Basit, Gyamfi, Di Serio. All.: Inzaghi