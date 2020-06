Benevento, i convocati per il derby: ancora assente Viola Ventiquattro disponibili per il match che potrebbe consegnare la serie A

Sono 24 i convocati per il match di domani con la Juve Stabia, incontro che potrebbe consegnare definitivamente la serie A al Benevento. Inzaghi conferma i calciatori disponibili per la trasferta di Empoli, con l'aggiunta di Volta che rientra dalla squalifica. Ancora assente Nicolas Viola, così come gli altri acciaccati Antei, Sanogo e Vokic. Ecco l'elenco:

PORTIERI: Montipò, Manfredini, Gori;

DIFENSORI: Letizia, Rillo, Gyamfi, Volta, Tuia, Caldirola, Barba, Maggio, Pastina;

CENTROCAMPISTI: Del Pinto, Schiattarella, Hetemaj, Basit, Tello, Kragl, R. Insigne, Improta;

ATTACCANTI: Coda, Sau, Moncini, Di Serio.