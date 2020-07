Benevento, Montipò: "Sono gare utili in vista della serie A" L'estremo difensore giallorosso: "Il mio obiettivo è quello di raggiungere 20 clean sheet"

Subito dopo il triplice fischio del match tra Benevento e Venezia ha parlato ai microfoni di Ottochannel l'estremo difensore Lorenzo Montipò. Ecco le sue parole:

"Il mio obiettivo è quello di arrivare a 20 clean sheet, purtroppo oggi non sono riuscito a uscire dal campo imbattuto. Avrò altre occasioni e spero di arrivarci. Ovviamente anche Gori e Manfredini meritano di giocare per il supporto dato quest'anno sia a me che alla squadra. Non so cosa deciderà il mister, però in ogni caso ci sono".

MOTIVAZIONI - "Una volta raggiunto l'obiettivo, non ci sono stimoli rilevanti a parte quelli singoli. In queste giornate cercheremo di trovare un equilibrio che possa portarci dei punti. Questa è sempre la nostra passione, quindi allenarci a duemila non è affatto un problema. Stiamo lavorando in vista dell'anno prossimo. Queste partite servono per mantenere una certa costanza utile a ciò che vorremo fare in serie A. Anche per i giovani che subentrano si tratta di grandi occasioni da sfruttare. E' un metodo per riconfermarci, per far vedere che siamo presenti".

RISCHI - "Il mister mi ha chiesto di giocare sempre palla. In certe occasioni va evitato questo rischio e va calciata lunga".