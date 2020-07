Inzaghi non si arrende e strizza ancora l'occhio ai record L'incitamento ai suoi sul suo profilo Instagram. Servono 10 punti, perché non provarci?

Mai pago di successi, così come di elogi nei confronti dei suoi. Vigilia di Trapani-Benevento, una partita che potrebbe anche aver ben poco da dire. Ma Pippo Inzaghi posta con passione una foto della festa dopo la vittoria sulla Juve Stabia sul suo account Instagram: “Quell'emozione incontenibile che ti viene quando raccogli i frutti di sacrifici e duro lavoro. Grazie Strega per avermi regalato tutto ciò”. Una sorta di dichiarazione d'amore, seguita ancora all'incitamento verso i suoi: “9 punti per eguagliare l'ennesimo record... proviAmoci!”.

Tra tanti numeri, qualcuno deve averlo un po' confuso, ma resta quella voglia matta di non lasciare le cose a metà, di provarci fino in ultimo, perchè questa stagione merita di essere ricordata negli annali del campionato di serie B.

Allora facciamo un po' di chiarezza proprio con i numeri: il record più prestigioso almeno da uguagliare è quello dell'Ascoli 77-78. La squadra di Rozzi vinse quel campionato a quota 61, ma la vittoria non valeva ancora tre punti. Dinque serve un piccolo calcolo per comparare le due stagioni: i marchigiani chiusero il campionato con 26 vittorie, 9 pareggi e 3 sconfitte, che varrebbero oggi 87 punti complessivi (26 vittorie x 3 = 78. Più i 9 pareggi arriviamo a 87). Dunque, per pareggiare almeno i conti con la squadra di Renna, i giallorossi, che sono a quota 77, dovrebbero ottenere altri dieci punti in queste ultime cinque partite (e non 9...) per approdare almeno a quota 87. Sarebbe il secondo record uguagliato nei confronti dell'Ascoli, dopo aver vinto matematicamente il campionato con 7 giornate d'anticipo.

L'altro record, forse più aleatorio, ma comunque suggestivo è quello che appartiene alla Juventus 2006-07. Quella squadra banconera di cui facevano parte Buffon, Del Piero, Trezeguet, Nedved e compagnia bella, chiuse il campionato a 85 punti, approdando ovviamente in serie A. Ci sono due differenze che non sembrano puri dettagli. Il primo è che la Juve era penalizzata in quella stagione di 9 punti, per cui il bottino reale sul campo fu di 94 punti. Il secondo è che quel campionato era a 22 squadre, per cui alla fine si giocarono ben 4 partite in più. In ogni caso, se il Benevento arrivasse a quota 86, non sarebbe poi del tutto sbagliato dire che avrebbe superato la Juventus di Deschamps.

E Pippo, dopo aver quasi abbandonato la pista dei record, torna a farci un pensierino. Perchè di riscrivere la storia della B ne ha una voglia pazza.