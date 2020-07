Spadafora: "Lavoriamo per riapertura stadi a settembre" La risposta del Ministro dello Sport al question time del Senato

Emergono delle previsioni confortanti in merito alla possibile riapertura degli stadi a partire dalla prossima stagione. Ad annunciarlo il ministro Spadafora che quest'oggi ha risposto a un'interrogazione al question time del Senato. Queste le sue dichiarazioni:

"Confrontandoci con il ministro della Salute e il Cts, si ritiene di dover continuare sulla linea della prudenza che ci ha consentito di riaprire gradualmente le attività sportive e di prepararci perché a settembre, alla riapertura del campionato, ci siano tutte le condizioni per riaprire gli stadi e consentire ai tifosi di partecipare. Se è vero che oggi all'interno degli stadi ci sarebbero le condizioni per garantire il distanziamento, è anche vero che viene considerato molto rischioso che un flusso di un numero enorme di tifosi vada a dirigersi verso un unico luogo. Soprattutto, dobbiamo capire come gestire questo flusso all'ingresso. Oggi sarebbe difficile da organizzare. Il mio impegno è creare tutte le condizioni affinché l'accesso possa essere effettuato alla ripresa del campionato nel mese di settembre”.