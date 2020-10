Benevento, in questa serie A non c'è nulla di scontato Bisogna affrontare la trasferta dell'Olimpico con tutto il coraggio possibile

Le Nazionali, il Covid, le Coppe europee... Croce e delizia delle big, che alla ripresa del campionato ci hanno lasciato le penne. Tutte assieme. Inter, Juventus, Lazio, Atalanta: le corazzate complessivamente hanno conquistato la miseria di un punto. Pensate, sul campo del Crotone, che di punti non ne aveva fatto finora neanche uno.

Sono solo queste le cause? Beh, sarebbe complicato pensare ad altro. Le Nazionali hanno privato la maggior parte delle squadre d'alto bordo dei loro atleti migliori quasi per dieci giorni, il Covid le ha falcidiate tra contagiati e quarantene fiduciarie, le Coppe Europee hanno saturato le menti di chi a metà settimana dovrà difendere il buon nome del calcio italiano. Bastano come attenuanti? Pensiamo di sì. Ma non crediamo che si tratti di casi isolati. Saranno situazioni che si replicheranno anche dopo e ne verrà fuori un campionato strampalato, in cui sarà difficile districarsi tra tanti ostacoli.

Le bastonate di ieri Inter, Juventus, Atalanta e Lazio sone tutte le nostre rappresentanti in Champions League. E' stata una carneficina in campionato: tra martedì 20 e mercoledì 21 saranno tutte impegnate nell'esordio della nuova Champions: La Juve a Kiev (20), la Lazio contro il Borussia Dortmund (20), l'Atalanta in Danimarca (a Herning) contro il Midtjylland (21), l'Inter contro l'altro Burussia, quello di M'gladbach (21). E' andata molto meglio a quelle che sono in Europa League: il Napoli (giovedì 22 ottobre con l'Az Alkmaar) e il Milan (il 22 a Glasgow col Celtic), come se questa Coppa di.. riserva portasse con sé meno ansia.

All'appello manca la Roma, che questa sera affronta il Benevento. Per i giallorossi capitolini giovedì c'è la trasferta di Berna contro lo Young Boys, nel contesto di 22 giorni frenetici come pochi. I Nazionali sono tornati integri, tranne che il giovane Calafiori che ha contratto il Covid ed è andato in quarantena come Diawara. Insieme a Smalling che si è fermato per un problema muscolare, sono i tre assenti nelle file giallorosse. Mentre Fonseca continua a ricevere critiche dall'ambiente per non aver ancora rivitalizzato Edin Dzeco, piuttosto giù di umore, e per utilizzare Pellegrini fuori posizione. La verità è che nella capitale non amano molto il tecnico del Mozambico.

Il Benevento è atteso ad una sorta di esame: deve dimostrare di poter cogliere qualche punto anche contro le big. Perchè nel bottino finale qualche granello racimolato anche contro le grandi potrebbe avere un valore immenso. Prendete il Crotone. Certo, aveva perso tre partite di fila. Ma contro la Juventus, proprio nella partita più impossibile, ha sfoderato coraggio e anche un pizzico di fortuna, strappando un punto alla squadra bianconera. Quel punto potrebbe contare tanto nel bilancio finale. Ecco perchè il Benevento non dovrà dare per scontato che la Roma gli faccia la festa. Certo, sulla carta la squadra di Fonseca ha una caratura superiore, ma questo campionato sta isnegnando che non ci sono mai risultati scontati. Prendete la Samp che dà tre gol alla Lazio o il Bologna che fa vedere le streghe al Sassuolo. E allora coraggio, la suggestione dell'Olimpico si può anche esorcizzare.