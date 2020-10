Benevento, ripresa la preparazione con testa al Verona I giallorossi sono focalizzati sul match di campionato

E' ripresa questa mattina la preparazione del Benevento in vista del match di lunedì con il Verona. Defaticante, come di consueto, per coloro che hanno affrontato l'Empoli in Coppa Italia. Tutti gli altri sono stati impegnati regolarmente agli ordini dello staff tecnico. Il lavoro proseguirà nella giornata di domani, con Inzaghi che focalizzerà l'attenzione sugli scaligeri allenati da Ivan Juric, il quale dovrà fare i conti con diverse assenze forzate, non ultima quella di Faraoni che è uscito anzitempo dal campo nel corso del match di Coppa giocato ieri contro il Venezia. Un Verona incerottato, ma comunque voglioso di dare continuità al buon pareggio conquistato contro la Juventus allo Stadium. Il Benevento, dal suo canto, è determinato a riscattarsi dopo quanto accaduto con l'Empoli, in modo da rilanciarsi in classifica e proseguire il cammino in campionato nel migliore dei modi.

Ecco le foto della seduta odierna.