Benevento, Iago Falque: "Risultato difficile da accettare" Il rientro dell'attaccante: "Rientrare mi dà carica e fiducia dopo l'infortunio"

E' tornato in campo dopo l'infortunio e ha scritto anche il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Un rientro che lascia ben sperare in vista della seconda parte di stagione. Iago Falque nel post gara si è espresso così sul match, a partire dalla propria condizione:

"Sono felice di questo gol, ma ovviamente non del risultato. Il rientro in campo mentalmente era importante, ma l'epilogo è difficile da accettare. Dobbiamo essere più cinici, infatti siamo arrivati almeno quattro volte nei pressi della porta avversaria. Gli episodi non ci hanno aiutati, basti vedere anche il vantaggio del Crotone. Dovevamo fare gol, altrimenti la strada diventa complicata in questa categoria nel corso della partita. Grandi meriti vanno anche a Cordaz che ha fatto una grande parata su Hetemaj, la sfortuna non è affatto mancata".

TORINO - "Ci aspetta una partita contro una squadra in difficoltà ma che ha grande qualità. La conosco molto bene e già so che non sarà affatto semplice. Dovremo dare il massimo per conquistare un risultato positivo".

POSIZIONE - "In passato ho giocato tanto anche a sinistra, magari in quella posizione faccio anche più cross. Alla fine uno si deve adattare sempre alle esigenze della squadra".

CONDIZIONE - "Anche l'altra volta avevo delle buone sensazioni, poi l'infortunio è stato mentalmente duro da accettare. Il gol mi permette di andare in fiducia, anche per ripagare la pazienza e la fiducia di tutti. La società ha fatto uno sforzo per prendermi e aspettarmi per così tanto tempo non è da tutti".

TORINO - "Sono appena rientrato. Il mister mi gestisce molto bene e ci confrontiamo spesso. Ovviamente sono pronto per dare una mano alla squadra".