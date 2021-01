Depaoli, vicino l'annuncio: c'è anche una conferma social L'esterno difensivo quest'oggi è stato in città

Manca davvero poco all'annuncio di Fabio Depaoli come nuovo calciatore del Benevento. L'esterno difensivo, come noto, giungerà nel Sannio con la formula del prestito di un anno e mezzo con diritto di riscatto fissato a quattro milioni di euro dalla Sampdoria. Quest'oggi è stato in città, ha svolto le visite mediche e visionato le strutture del club di via Santa Colomba. C'è anche un indizio "social" che lascia presagire una imminente ufficialità: Depaoli ha cominciato a seguire il profilo Instagram del Benevento Calcio. Non resta altro che aspettare, questioni di pura formalità. Poi chissà, non è escluso che il nuovo acquisto potrà essere utilizzato già contro l'Inter, considerato che sulla corsia destra di difesa al momento si è in emergenza a causa dell'infortunio di Letizia. L'ormai ex Atalanta è integro e in buona forma, pronto a dare il proprio contributo per la causa giallorossa.