LIVE | Benevento-Roma, la diretta web del match Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul posticipo del "Vigorito"

Posticipo serale per il Benevento che ospita al "Ciro Vigorito" la Roma in una sfida tutta a tinte giallorosse. Gli uomini di Pippo Inzaghi vanno a caccia di un successo importante per continuare il cammino verso la salvezza; la formazione di Fonseca, dopo il blitz conquistato in Europa League, va a caccia di punti pesanti per difendere il terzo posto e ridurre il distacco dal Milan, uscito sconfitto nel derby con l'Inter.

Inzaghi si affiderà al 4-3-2-1, schierando Ionita e Caprari alle spalle di Lapadula; dall'altra parte, invece, la Roma scenderà in campo con un 3-4-1-2: Pellegrini e Mkhitaryan agiranno a supporto di Mayoral. Fischio d'inizio alle 20.45.

Le probabili formazioni

Benevento-Roma

(stadio Vigorito – ore 20.45)

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. In panchina: Manfredini, Lucatelli, Caldirola, Foulon, Pastina, Tello, Diambo, R. Insigne, Di Serio, Gaich, Sau, Moncini. Allenatore: F. Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Bruno Peres, Veretout, Villar, Karsdorp; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. In panchina: Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Feratovic, Pastore, Diawara, Podgoreanu, Dzeko, Pedro, Perez, El Shaarawy. Allenatore: Fonseca

ARBITRO: Pairetto di Nichelino - assistenti: Costanzo e Prenna. - IV uomo: Ayroldi. Var: Chiffi. Avar: Del Giovane.