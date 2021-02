Benevento, a Napoli per la prima volta senza Glik Il Benevento scenderà in campo senza il polacco: non era mai successo in campionato

A Napoli non ci sarà Kamil Glik. Il centrale difensivo giallorosso salterà il derby del Maradona a causa dell'espulsione rimediata nel corso del match con la Roma. Un'assenza pesante per Inzaghi che dovrà farne a meno per la prima volta in stagione. Il polacco non aveva mai saltato un minuto in campionato, condividendo questo primato con il bolognese Tomyiasu. Quando si è difensori, soprattutto in gare come quelle di ieri, il rischio di subire dei cartellini è sempre dietro l'angolo e Glik ne ha pagato le conseguenze. Tra l'altro dopo aver scontato la giornata di squalifica, resterà in diffida: quindi al prossimo giallo scatterà nuovamente la squalifica. Inzaghi farà di necessità virtù. Rientrerà Tuia che ha saltato la Roma per un problema intestinale, mentre Caldirola non è ancora al massimo della condizione anche se ieri è subentrato molto bene in campo, salvando sulla linea un pericoloso tocco di Pellegrini. Ottima la prestazione di Barba al centro della difesa che potrebbe essere riconfermato in quella posizione, qualora Inzaghi decidesse di preservare ancora una volta Caldirola. Il tecnico avrà modo di valutare bene ogni alternativa, organizzando per la prima volta la propria difesa senza la preziosa esperienza di Glik.