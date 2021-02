Antinelli: "Inzaghi l'ha vinta su Fonseca tatticamente" Il giornalista Rai: "Domenica al Maradona il Napoli avrà tutto da perdere contro il Benevento"

Ospite esclusivo di Ottogol, il giornalista Rai Alessandro Antinelli si è soffermato nel commentare la stagione del Benevento:

"Contro la Roma i sanniti si sono chiusi, memori di quanto successo all'andata. Il pareggio è davvero meritato, poi c'è da dire che quando ti difendi in quel modo significa che c'è un lavoro importante dietro. Fonseca ha sbagliato nel mettere due attaccanti centrali come Dzeko e Majoral. Il reparto avanzato si è ingolfato nella parte centrale, facendomi ricordare un po' il drammatico match di San Siro tra Italia e Svezia. C'è stato un difetto di lucidità tra i capitolini, sicuramente dalla panchina si poteva fare qualcosa in più. Inzaghi l'ha vinta su Fonseca tatticamente".

SALVEZZA - "La quota salvezza credo che sia scesa a 35 punti. E' impensabile dire che una squadra come il Cagliari sia tagliata fuori, ma allo stesso tempo alla Strega mancano dieci punti all'obiettivo. La differenza è che il Benevento non vince dallo scorso sei gennaio, conquistando però sette punti nelle ultime nove partite che per il campionato che deve fare sono molto importanti. Dimostra che la squadra non ha mai mollato, ancora se non è il momento migliore della stagione. Questo è un aspetto che manca a Cagliari e Torino".

NAPOLI - "La variabile è il Napoli, unica squadra che domenica avrà tutto da perdere. C'è una differenza sostanziale tra le due squadre: il Benevento, dal presidente ai calciatori, sa benissimo cosa vuole ed è la salvezza. A Napoli ogni componente viaggia per la propria strada, con Gattuso che è il più solo di tutti".