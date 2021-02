Benevento, seduta al Vigorito verso il Napoli (LE FOTO) I giallorossi lavorano per preparare il derby

Continua a passo spedito la preparazione del Benevento in vista del match di domenica con il Napoli. I giallorossi hanno lavorato sul manto erboso del Ciro Vigorito, focalizzando l'attenzione sul derby del Maradona. Gli azzurri questa sera saranno impegnati in Europa League contro il Granada, una sfida che Inzaghi visionerà attentamente per conoscere ulteriormente i pro e i contro della formazione guidata da Rino Gattuso. Sono tutti a disposizione per il tecnico piacentino, a eccezione di Iago Falque. Sarà valutato nella giornata di domani, invece, Improta. E' fissata per sabato la partenza verso il capoluogo partenopeo per il ritiro pregara.

Ecco le foto della seduta odierna.