Alvino: "Temo la spensieratezza del Benevento" Il giornalista partenopeo: "Per il Napoli sarà un derby molto importante"

Tra i giornalisti più vicini al mondo Napoli c’è sicuramente Carlo Alvino, conduttore di una seguita trasmissione radiofonica sulle frequenze di Radio Kiss Kis Napoli. Dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Granada, sulla strada degli azzurri c’è adesso il Benevento di Pippo Inzaghi. Un derby che, considerata la situazione della compagine partenopea, si prevede molto importante sotto tutti i punti di vista:

“È una partita di vitale importanza – ha sottolineato Alvino – dopo aver fallito tutti gli obiettivi, adesso il Napoli dovrà pensare solo a migliorare la classifica per cercare di alimentare la remota possibilità del quarto posto. Per raggiungerlo c’è un’unica strada: la vittoria. Quello con il Benevento è un derby dai molti significati proprio per questo: sarà vietato sbagliare. Il Napoli ci arriva male dal punto di vista mentale perché sta attraversando uno dei periodi peggiori della storia recente, non solo con l’eliminazione dall’Europa League ma anche per tutto ciò che è accaduto prima. La condizione è negativa anche dal punto di vista degli infortunati. È vero che ci sono stati i recuperi di Koulibaly e Ghoulam, così come quello parziale di Mertens, ma la lista degli indisponibili è ancora lunga. Il periodo non è dei migliori, questo è indubbio”.

Nonostante le assenze, la disparità delle forze in campo tra Napoli e Benevento resta ed è indiscutibile. Considerato però le difficoltà che stanno riscontrando gli azzurri, quale sarà l’insidia maggiore domenica al Maradona?

“La spensieratezza del Benevento. I giallorossi vantano dieci punti di vantaggio sul Cagliari e potranno permettersi il lusso di fare la partita che vogliono al Maradona. Con una sconfitta nessuno potrà dirgli nulla, ma senza l’obbligo del risultato potranno sfoggiare ugualmente una grande prestazione che potrebbe portare a un risultato a sorpresa. A differenza del Napoli, la Strega ha libertà mentale grazie alla buona classifica: un aspetto che potrebbe rivelarsi un’arma in più”.

