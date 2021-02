Benevento, D'Angelo: "Ci è mancato qualcosa in fase offensiva" L'allenatore in seconda giallorosso: "Abbiamo fatto fatica a trovare l'imbucata tra le linee"

Questa sera era in panchina per sostituire lo squalificato Inzaghi. L'allenatore in seconda Maurizio D'Angelo ha commentato così la sconfitta nel derby maturata contro il Napoli al Maradona:

"Ci è mancato sicuramente qualcosa in fase offensiva. In fase difensiva abbiamo fatto una buona gara, basti considerare che il nostro portiere non è stato particolarmente impegnato. Concedere poco al Napoli è comunque importante. Abbiamo fatto fatica a trovare l'imbucata tra le linee".

SCHIATTARELLA - "Schiattarella ha preso un brutto pestone in allenamento, ha cercato di fare il massimo per stare in campo ma alla fine si è arreso perché non riusciva".

CALDIROLA - "Caldirola sta recuperando la forma migliore, quindi abbiamo dato maggiore fiducia a Tuia con Barba centrale e lasciando Foulon come terzino sinistro".

SCELTE - "La scelta di Hetemaj e Ionita come interni è stata importante a livello difensivo. Dal punto di vista offensivo gli allungamenti di Ionita potevano permettere maggiori spazi in avanti, in particolar modo con Viola che tra le linee poteva sfruttare le proprie qualità nel cercare i trequartisti alle spalle dei centrocampisti avversari. E' vero che nelle ultime partite abbiamo fatto meno dal punto di vista offensivo. Forse abbiamo pagato anche la non perfetta condizione di Schiattarella. Anche gli altri centrocampisti dovevano fare qualcosa in più in avanti, questo ha mostrato una fase meno lucida. L'avevamo preparata in modo differente".

LAPADULA - "Lapadula è uscito per un problema alla caviglia, poi domani mattina avremo la situazione più chiara".

GAICH - "Gaich deve trovare la condizione migliore, ma ha già fatto vedere stasera che con le sue caratteristiche potrà darci una grande mano. Cerchiamo di velocizzare il suo ambientamento e la sua condizione".

FOULON - "E' un ragazzo che si impegna e che ha cominciato bene la stagione. Adesso sta tornando ai livelli iniziali dopo l'infortunio. Nel percorso di crescita ci sono dei momenti in cui capita di sbagliare, ma sta rispondendo bene alle caratteristiche adatte per la nostra squadra".

BARBA SQUALIFICATO - "Sapevamo che Barba era in diffida, quindi adesso vedremo le scelte di Inzaghi. Dispiace ma sono anche fiducioso perché in quel ruolo abbiamo altri calciatori importanti che ci fanno dormire sonni tranquilli".