Benevento, Barba: "Siamo arrabbiati per questa sconfitta" L'esterno difensivo giallorosso: "Proveremo a riscattarci con Verona e Spezia"

Ecco il commento di Barba al termine di Napoli - Benevento:

"Sapevamo che la partita era molto complicata. Giocando in trasferta non è mai semplice, forse il primo gol ci ha cambiato la partita. Se fossimo andati sullo 0-0 al termine della prima frazione sarebbe stato diverso. L'assenza con il Verona? Le partite adesso sono tutte importanti. Ogni punto è come se fosse una vittoria perché pesano molto di più. Mi dispiace, ma per fortuna rientra anche Glik che spero faranno un'ottima partita che potrà permetterci di ottenere un punto o anche tre".

PROSSIMI IMPEGNI - "Sarà una settimana importante, per fortuna si gioca subito. Volevamo fare di più, questo è logico. Siamo molto arrabbiati. Abbiamo due partite ravvicinate che saranno fondamentali, quindi ci faremo trovare pronti e carichi".

ATTEGGIAMENTO - "In settimana avevamo detto di stare stretti e compatti perché il Napoli è molto pericoloso, poi quando trovi i campioni è sempre difficile".

MANCATA VITTORIA - "I tre punti ci mancano, ma siamo in una posizione dove è meglio tirarne fuori almeno uno che rischiare di farne zero. Adesso è importante muovere la classifica, aspettando di tornare quanto prima al successo".