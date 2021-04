Benevento, Moncini out per la sfida col Sassuolo L'attaccante sarà l'unico assente. Inzaghi avrà un'ampia scelta

Moncini non riuscirà a recuperare per la sfida di lunedì col Sassuolo. L'attaccante toscano sarà l'unico assente del match al Vigorito. Per il resto, Inzaghi potrà contare sull'intera rosa. Finalmente l'emergenza è rientrata e non è esclusa la possibilità di rivedere in campo dal primo minuto Iago Falque. Il trequartista sta bene e freme. Il suo inserimento però potrebbe portare ad un cambio di modulo. Il tecnico potrebbe decidere di abbandonare la difesa a tre e di riproporre l'albero di natale, assetto che ha accompagnato l'intero girone di andata. Sicuramente il tempo a disposizione c'è e super Pippo scioglierà le riserve solo allo scadere. Ci sarà bisogno di punti nel prossimo match, il Benevento dovrà quanto prima conquistare la salvezza. E' questa la missione dei giallorossi che anche in casa dovranno provare ad accelerare il passo considerando che ci saranno altri scontri diretti fondamentali come quelli con Cagliari e Crotone.