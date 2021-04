Schiattarella, con il Sassuolo arriva un grande traguardo Gara significativa per il centrocampista del Benevento

Quella di lunedì sarà una gara particolare per Pasquale Schiattarella. Il centrocampista del Benevento, qualora Inzaghi lo schiererà in campo contro il Sassuolo, taglierà le cento presenze nel massimo campionato italiano. Un traguardo di un certo spessore, che raggiungerà grazie alle esperienze maturate, oltre che con la Strega, anche con Livorno e Spal. Schiattarella è sempre più un pilastro dello scacchiere sannita, tanto che il tecnico piacentino non ne ha mai fatto a meno se non per motivi fisici (da ricordare che ha contratto anche il Covid lo scorso gennaio) o per squalifica. Contro il Parma ha indossato la fascia da capitano e si candida per una nuova maglia da titolare per l'importante posticipo di lunedì, anche se dovrà vincere la concorrenza di Nicolas Viola.