Benevento, Inzaghi: "Subìto gol da polli. Meritavamo il pari" Il tecnico del Benevento: "Abbiamo ancora tutto tra le nostre mani. Dobbiamo giocare spensierati"

Grande rammarico da parte di Inzaghi nel post gara del match perso con il Sassuolo. Il tecnico giallorosso ha commentato così la sfida del Vigorito:

“Quando il portiere avversario è il migliore in campo vuol dire che abbiamo dato tutto. Il gol subito non è stato da noi, abbiamo fatto passare Boga in quattro permettendogli di farci male. Nella ripresa siamo scesi in campo in maniera diversa, creando di più e concedendo anche qualcosa. Peccato. Abbiamo ancora otto punti di vantaggio, c’è tutto nelle nostre mani per raggiungere l’obiettivo della salvezza. Andiamo avanti”.

ATTEGGIAMENTO - "Anche l'Inter chiude gli spazi. Dopo due minuti abbiamo avuto un’occasione con Depaoli, poi si è provato a sfruttare qualche contropiede. Sapevamo che in panchina c’erano delle armi che ci avrebbero permesso di fare qualcosa in più. Questa partita poteva darci qualche slancio, come detto alla vigilia, ma gli otto punti di vantaggio sul Cagliari restano importanti. Dobbiamo comunque tornare a conquistare risultati positivi perché alla nostra classifica mancano ancora 7/8 punti per salvarci”.

MODULO - “Abbiamo tenuto fuori dei calciatori, portandoci a cambiare il sistema di gioco. Non aveva senso in questo momento cambiare. Sappiamo che abbiamo fatto bene con il 4-3-2-1. Dobbiamo giocare con spensieratezza. La squadra ha avuto grande coraggio nel finale, poi se si considerano le parate di Consigli il pareggio sarebbe stato giusto. L’unica cosa che mi dà fastidio è il gol preso, non si può subire in quel modo. Bisogna considerare la forza dell’avversario. Il Sassuolo ci ha dato più possesso nella ripresa con gli inserimenti degli attaccanti. Stiamo recuperando i calciatori e questo è importante. Tra questi c’è Letizia che ci dà superiorità. Se i due trequartisti stanno bene, di volta in volta deciderò uno tra Gaich e Lapadula con il 4-3-2-1. Al di là di questo, avere due sistemi è molto importante anche se le partite si vincono con la voglia e la concretezza”.

LOTTA SALVEZZA - “Dobbiamo chiudere il cerchio. Sono arrivato due anni fa, eravamo reduci da una sconfitta con il Cittadella nei play off. C’è orgoglio per quanto fatto. Il traguardo è vicino, ma dobbiamo ancora pedalare forte. Il mio unico pensiero è quello di portare a casa lo scudetto. Il futuro? Sarebbe ingeneroso adesso pensare a un contratto. Adesso spero solo che i nostri tifosi tornino allo stadio con il Benevento in serie A”.

SIMONE INZAGHI - “Farà il tampone. La salute è la cosa più importante. Spero di averlo al mio fianco domenica all’Olimpico, anche se non sarà facile affrontarlo dal punto di vista dei sentimenti”.