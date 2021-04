Benevento, Lapadula: "Punto positivo, ora testa all'Udinese" L'attaccante giallorosso: "Contento del gol, lo aspettavo molto"

Ha guadagnato la palma di migliore in campo con una prestazione più che positiva, condita da un rigore procurato e il gol del raddoppio giallorosso. Gianluca Lapadula si è ben contraddistinto contro la sua ex squadra. Nel post gara ha commentato così il pari rimediato al Ferraris:

“Sono contento per il punto che abbiamo guadagnato. Secondo me è stata una buona partita, con l’atteggiamento giusto. Per la salvezza è ancora lunga. Avevo tanta voglia di fare bene, sicuramente mi ha aiutato il gol annullato contro la Lazio che mi ha lasciato tanto amaro in bocca. Nella mia esultanza non c’era rabbia, ho sempre fatto così. Gaich? Con lui c’è un ottimo rapporto, ma anche con gli altri attaccanti. Siamo un bel gruppo. Sicuramente la presenza di un’altra punta permette di dividere il compito, ma ciò che decide il mister va bene per tutti”.

CONDIZIONE FISICA - “C’è stato un calo fisico, ma adesso ho ritrovato la forma migliore. Ci sta nell’arco di un campionato avere una flessione, l’importante è ritrovare la migliore condizione al più presto”.

UDINESE - “Queste partite sono tutte fondamentali, siamo in un momento della stagione decisivo e ogni gara mette in palio punti di grande importanza per il nostro percorso”.