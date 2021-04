Benevento, Inzaghi: "Dobbiamo tornare a vincere" Il tecnico giallorosso: "Abbiamo avuto le occasioni migliori. Peccato per i gol subiti"

Nel post gara di Genoa – Benevento, il tecnico dei giallorossi Inzaghi ha commentato così il pari rimediato al Ferraris:

“C’è amaro in bocca perché abbiamo preso due gol balordi. Da parte nostra ci sono state delle occasioni pericolose. Sui due gol siamo stati molto sfortunati, nati da un disimpegno sbagliato e un contrasto. Con Gaich abbiamo gridato tutti al gol e dobbiamo considerare anche la conclusione di Insigne. Ce ne andiamo a casa con un punto e domenica affrontiamo l’Udinese in casa nostra. Dobbiamo tornare a vincere"

ATTEGGIAMENTO - “Siamo stati bravi nelle ripartenze, eravamo sempre pericolosi. La squadra ha fatto bene, adesso dobbiamo tornare a vincere. Vedere una squadra che lotta su un campo difficile deve lasciare ben sperare”.

CAGLIARI - “Al di là del risultato del Cagliari dobbiamo guardare in casa nostra. La nostra prestazione, ripeto, è stata positiva. Abbiamo sofferto poco. Le occasioni migliori nella ripresa le abbiamo avute noi. Pensiamo a vincere le nostre partite, poi i risultati degli altri li vedremo alla fine”.

MODULO - “Penso che essere compatti ci dia garanzie e non ci preclude di creare occasioni. Con l’Udinese dovremo fare una grande partita. Scendiamo in campo sempre per vincere, poi sarà il campo a dirci quanto meritato. Gaich ha venti anni, lasciamolo tranquillo. Ha dato tutto sé stesso. Adesso pensiamo all’Udinese, dobbiamo recuperare al meglio le energie per fare una grande partita”.

SINGOLI -“Caprari non si è mai allenato fino a stamattina, per cui domenica dovremo avercelo. Letizia si è affaticato, ci auguriamo che possa recuperare. Per Tuia speriamo, ma sicuramente ciò che ci saranno daranno tutto”.