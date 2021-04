Udinese, Musso: "A Benevento con voglia di rivincita" L'estremo difensore bianconero: "La gara con il Cagliari è stata decisa da un episodio"

Questa mattina l'Udinese ha ripreso la preparazione dopo la sconfitta interna rimediata contro il Cagliari. I friuliani, come noto, domenica saranno impegnati al Vigorito per il lunch match della 33^ giornata. Queste le impressioni dell'estremo difensore Musso in seguito al ko con i sardi e in vista della sfida in terra sannita:

"Sono sempre ottimista in occasione dei rigori, penso sempre di poterli parare ma questa volta ci sono andato davvero vicino. La partita è stata decisa da quell'episodio e siamo stati anche un po' sfortunati ma andiamo avanti a testa alta e andiamo a giocarcela contro il Benevento. Abbiamo voglia di rivincita e di fare meglio di così, abbiamo bisogno di punti per i nostri obiettivi e giocare tra soli quattro giorni ci fa sapere che presto avremo la possibilità di rivincita. De Paul? Sicuramente è importante per noi e sapevamo che senza di lui non sarebbe stato facile anche se abbiamo fatto un buon giro palla. Comunque ora ci manca ancora qualche partita e vogliamo fare di tutto per vincerle".