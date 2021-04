Benevento, testa all'Udinese: ripresa la preparazione I giallorossi questa mattina sono tornati nel Sannio per raggiungere subito l'Imbriani

Il Benevento è tornato questa mattina nel Sannio dopo aver trascorso la notte in Liguria. I giallorossi, al contrario delle altre volte, si sono risparmiati il viaggio notturno per riposarsi a dovere dopo la sfida giocata al Ferraris. Non appena atterrati a Napoli, hanno subito raggiunto l'Imbriani dove hanno svolto una seduta d'allenamento. Il tempo stringe, l'importante gara con l'Udinese si giocherà domenica alle 12:30 per il lunch match della 33^ giornata. La preparazione proseguirà nel pomeriggio di domani, sempre all'Imbriani, così come sabato prima della partenza per l'Hotel Europa di Venticano. Pochi giorni a disposizione, nel corso dei quali Inzaghi dovrà valutare la condizione dei singoli che hanno saltato la sfida con il Genoa come i vari Moncini, Foulon, Sau, Caprari, Letizia e soprattutto Tuia che probabilmente non potrà essere utilizzato.