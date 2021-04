Sguardo alla 33^, match con le big per Cagliari e Torino I sardi affronteranno la Roma tra le mura amiche. Il Benevento ne deve approfittare

Neanche il tempo di ragionare per quanto successo nell'ultima giornata che la serie A è pronta a rimettersi in moto per un altro weekend di passione. La lotta salvezza si sta rivelando sempre più intrigata, infiammata dai sei punti conquistati dal Cagliari nelle ultime due partite giocate con Parma e Udinese. Il vantaggio del Benevento sui sardi si è assottigliato a tre lunghezze. I giallorossi hanno ancora un margine da poter gestire, ma dovrà stare particolarmente attento nell'arrivare allo scontro diretto senza il pericolo di poter essere scavalcato in caso di risultato negativo. Il calendario dei rossoblu non è affatto semplice, dato che nei prossimi 180 minuti se la vedranno contro Roma e Napoli.

E' vero che i capitolini sono con la testa a Manchester, ma c'è da dire che sono chiamati a un risultato positivo non solo per il morale in vista della semifinale d'andata di Europa League, ma anche per non perdere molto terreno dal sesto posto. Anche per il Torino c'è in programma una sfida non del tutto semplice contro un Napoli che ieri ha strapazzato la Lazio e che punta a entrare con prepotenza tra le prime quattro della classifica. Sarà un pomeriggio complicato per la Fiorentina che ospiterà al Franchi la Juventus.

Partite che potranno dire molto sulla lotta salvezza, con il Benevento che ne dovrà necessariamente approfittare al Vigorito contro l'Udinese. Con una vittoria potrebbe allungare sulle dirette concorrenti, guadagnandosi ossigeno e presentarsi poi alla sfida con il Milan di San Siro senza pesanti zavorre sulle spalle.

Tra gli scontri diretti ci sono Genoa - Spezia e Parma - Crotone, con queste ultime due che ormai si avviano verso la retrocessione.