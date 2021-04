Benevento, con l'Udinese emergenza in difesa Tuia e Letizia saranno out oltre a Foulon e Moncini

Con l'Udinese sarà emergenza in difesa. Non recupererà Tuia che nel turno infrasettimanale in casa del Genoa ha rimediato una contrattura al muscolo gemello mediale della gamba sinistra. Nulla di grave per il difensore centrale che comunque non potrà essere della partita. Sarà out anche Letizia per una probabile ricaduta. Lo staff medico preferisce nel dubbio non rischiarlo e aspettare di capire l'entità dell'infortunio. Inzaghi quindi non avrà molte scelte per quello che riguarderà il pacchetto arretrato. Non sarà convocato nemmeno Foulon oltre a Moncini. Toccherà quindi a Caldirola entrare dal primo minuto ridisegnando la stessa linea vista a Marassi dopo una mezzora di gioco. Barba si sposterà al centro e Glik si collocherà sulla destra. Dopotutto non ci sono dubbi sul modulo. Sarà ancora 3-5-2. Il tecnico sannita è stato chiaro nel post gara di Genova: è l'assetto che può dare in questo momento più compattezza.

Domani mattina nel corso della seduta di rifinitura saranno valutate anche le condizioni di Caprari e Sau, entrambi però dovrebbero tornare a disposizione. Ma per dirla tutta ci sarà solo un dubbio nella formazione che affronterà l'Udinese. A centrocampo scalpita Dabo che potrebbe prendere il posto di uno tra Ionita ed Hetemaj, apparsi molto affaticati mercoledì scorso. Avranno invece una maglia da titolare sia Viola che Lapadula, i due hanno dato un grande contributo nel turno infrasettimanale guadagnandosi la riconferma. Al Vigorito però servirà soprattutto il giusto atteggiamento mentale. Il Benevento ha bisogno di tornare alla vittoria per evitare che la situazione possa complicarsi ulteriormente. Il Cagliari ha accelerato il passo e si è portato a meno tre. Il fiato sul collo inizia a farsi sentire e alla luce della successiva sfida a San Siro col Milan, i giallorossi avranno un solo imperativo: tornare a vincere. Perché in fondo i tre punti in casa mancano da troppo tempo, dal mese di dicembre nella sfida col Genoa. Non è questo il cammino giusto, quello del girone di ritorno, c'è bisogno di una sterzata per salvare la categoria.