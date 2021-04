Minotti: "Benevento, ora devi vincere al Vigorito" L'opinionista di Sky: "Con l’Udinese prevedo una gara molto tattica"

Dalla tribuna del Ferraris ha avuto modo di commentare il combattuto match tra Genoa e Benevento, terminato con il risultato di 2-2. Lorenzo Minotti, ex calciatore e attuale opinionista di Sky, ha sottolineato così la prestazione offerta dai sanniti:

“E’ stato il solito Benevento da trasferta, una squadra che ama difendere con il baricentro basso lasciando il gioco in mano agli avversari. Quella di Inzaghi è una squadra molto organizzata: appena conquista il pallone sa trovare subito gli spazi in maniera positiva, andando a cercare gli attaccanti. A Genova ha mostrato anche una certa personalità, soprattutto nella prima parte di gara, come dimostrato dal fatto che è riuscita ad andare due volte in vantaggio. Poi c’è da dire che si sono viste delle lacune difensive, anche se i gol del Genoa sono giunti più che sfortuna che per altro. Al di là di questo i numeri sottolineano che il Benevento è tra le squadre che subiscono di più insieme a Parma e Torino”.

Si prevede un’altra giornata di passione in serie A, con le dirette concorrenti della Strega per la salvezza che affronteranno tutte una big. La Fiorentina ospiterà la Juventus, mentre il Torino se la vedrà con il Napoli. Il Cagliari, infine, sfiderà la Roma: “Sono scontri interessanti – ha proseguito Minotti – ma non si può giudicare la singola giornata. Credo che il discorso vada inquadrato nell’ottica del rush finale di stagione. Il Benevento fino a questo momento ha conquistato la maggior parte dei punti in trasferta. Adesso dovrà cambiare l’atteggiamento, cercando di sfruttare le partite casalinghe dove si giocherà la salvezza con Udinese, Cagliari e Crotone. Dovrà essere in grado di fare la partita e di comandare il gioco, sperando di ritrovare la migliore condizione dal punto di vista realizzativo. Sotto questo aspetto mi ha impressionato l’ottima prestazione offerta da Lapadula con il Genoa, se continua così sarà una marcia in più per i giallorossi”.

Quella di domenica tra Benevento e Udinese sarà una sfida molto importante per entrambe: “Sarà molto tattica. I friulani sono una squadra che va presa con le pinze: il collettivo è solido e fisico che gioca di rimessa proprio come il Benevento. La Strega dovrà fare la partita in maniera equilibrata e senza sbilanciarsi troppo. Non a casa all’andata vinse alla Dacia Arena, proprio perché l’Udinese ha dimostrato che fa fatica quando è chiamato a fare la partita. Giallorossi e bianconeri si somigliano molto, anche se quest’ultimi hanno degli elementi che possono fare la differenza in qualsiasi momento: uno su tutti è De Paul”.

Sulla lotta salvezza, Minotti ha indicato quello che sarà uno snodo fondamentale della stagione: “La partita spartiacque sarà Benevento – Cagliari. Con un risultato positivo, i sanniti potranno gestire al meglio il vantaggio nelle restanti tre partite, altrimenti sarà una bagarre fino all’ultima giornata. Sarà un finale di stagione che verrà giocato sul filo, con le sorprese che saranno dietro l’angolo con qualche risultato imprevisto. Fare tabelle in questo momento è inutile. Bisogna concentrarsi sulle singole partite giornata dopo giornata”.