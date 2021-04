Benevento, i convocati: sei assenze per Inzaghi Il tecnico giallorosso dovrà fare i conti con diverse defezioni per il lunch match con l'Udinese

Sono sei gli assenti per Inzaghi in vista del match di domani contro l'Udinese. Già era certo il forfait per Foulon, Letizia, Tuia e Moncini. A questi si sono aggiunti anche Tello e Caprari. Rientra Sau. Ecco l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

DIFENSORI: De Paoli, Barba, Caldirola, Glik, Pastina.

CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Diambo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne.

ATTACCANTI: Iago Falque, Sau, Di Serio, Gaich, Lapadula.