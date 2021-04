Benevento, che accoglienza al Vigorito: cori e fumogeni I tifosi non sono voluti mancare a questo grande appuntamento ed hanno incitato i loro beniamini

Che sia una partita importante si capisce da tante cose, che la gente avesse voluto parteciparvi è palese. Con gli spalti pieni sarebbe stato tutto un altro discorso, ma la "torcida" beneventana non ha voluto mancare lo stesso in questo momento di pandemia. Un momento social davanti al Vigorito, con tanto di bandiere, fumogeni e cori di incitamento. Come dire: "Siamo con voi, non ci deludete!". Il messaggio è arrivato forte e chiaro, come si evince dalle foto di Mario Taddeo. Il Benevento non sarà solo in questa sfida decisiva per la salvezza contro l'Udinese. Prima della gara ha avuto il sostegno concreto e il tifo della sua gente, nel corso della gara ci saranno migliaia di cuori a palpitare per le sue sorti.