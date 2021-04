Il Benevento rischia di buttare via tutto: l'Udinese vince 4-2 I giallorossi, battuti al "Vigorito" anche dai bianconeri, rischiano l'aggancio del Cagliari

E adesso non resta che tenere le dita incrociate, augurandosi di non essere agganciati dal Cagliari, impegnato alle 18, alla "Sardegna Arena", contro la Roma. E sì, perché il Benevento si conferma tremendamente perforabile (11 gol subiti nelle ultime 3 partite), perde 4-2 al "Vigorito" con l'Udinese, consegnando più di una semplice ipoteca sulla salvezza ai friulani, ed è ora costretto a sperare in un passo falso, mezzo o pieno, di chi la insegue in classifica, ad alta velocità (due vittorie di fila). Nel primo tempo reti di Molina (4'), Arslan (31') e Viola (34', su calcio di rigore); nella ripresa a bersaglio Stryger Larsen (49'), Braaf (73') e Lapadula (83'). La vittoria in casa manca dal 20 dicembre. Ormai più di un girone fa. Un'eternità che rischia di pesare come un macigno nei piani salvezza, complicatisi in maniera inattesa ma inevitabile dato il trend nel girone di ritorno. Sabato primo maggio, al "Meazza", contro il Milan una sfida dall'elevato coefficiente di difficoltà, da vivere col fiato sospeso e non fallire, prima dello scontro diretto, tra le mura amiche, contro gli uomini di Semplici.

Al "Vigorito" Benevento - Udinese, valida per la trentatreesima giornata di Serie A. Rileggi la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it,

Il tabellino.

Benevento - Udinese 2-4

Marcatori: pt 4' Molina, 31' Arslan, 34' Viola (rig.); st 4' Stryger Larsen, 28' Braaf, 38' Lapadula.

Benevento (3-5-2): Montipò; Glik, Barba, Caldirola; Depaoli (12' st Ionita), Viola (1' st Schiattarella), Dabo (25' st R. Insigne), Hetemaj (12' st Iago Falque), Improta; Lapadula, Sau (24' pt Gaich). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Diambo, Di Serio. All.: F. Inzaghi.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Arslan (12' st Makengo), Stryger Larsen (25' st Samir); Pereyra; Okaka (25' st Braaf). A disp.: Scuffet, Gasparini, De Maio, Zeegelaar, Ouwejan, Macin, Forestieri, Llorente. All.: Gotti.

Arbitro: Mariani della sezione di Aprilia. Assistenti di linea: Scarpa della sezione di Reggio Emilia e C. Rossi della sezione di La Spezia. Quarto ufficiale: Marchetti della sezione di Ostia Lido. VAR: Doveri della sezione di Roma 1. AVAR: Longo della sezione di Paola.

Note: Ammoniti: Musso, Wallace e Schiattarella per gioco falloso. Angoli: 11-2. Recupero: pt 5', st 4'.

Secondo tempo

49' - Finisce qui. Benevento - Udinese 2-4. Nel primo tempo reti di Molina (4'), Arslan (31') e Viola (34', su calcio di rigore); nella ripresa a bersaglio Stryger Larsen (49'), Braaf (73') e Lapadula (83').

48' - Iago Falque, altro angolo per il Benevento.

45' - Quattro minuti di recupero.

40' - Roberto Insigne per Gaich, colpo di testa a lato.

38' - Gol del Benevento. Assist di Iago Falque, deviazione fatale di Becao, ma il gol è di Lapadula. Benevento - Udinese 2-4.

36' - Ammonito Schiattarella.

31' - Braaf smorza col petto per Molina: sinistro di poco alto sulla traversa.

28' - Quarto gol dell'Udinese. Braaf salta Glik e supera Montipò con un tiro di sinistro.

27' - Ammonito Wallace.

27' - Iago Falque va via con una serpentina e va col mancino. Nuytinck si oppone. Angolo.

25' - Ultimo cambio per il Benevento. Roberto Insigne per Dabo.

25' - Due cambi per l'Udinese. Braaf e Samir per Okaka e Stryger Larsen.

24' - Palo dell'Udinese. Pereyra sfiora il poker per l'Udinese con un gran destro.

23' - Miracolo di Musso su Gaich. L'estremo difensore neutralizza una conclusione a colpo sicuro del centravanti argentino.

23' - Gaich calcia a rete, Bonifazi sporca la battuta in angolo.

19' - Udinese vicina al quarto gol: Okaka spara alto da posizione favorevole.

17' - Spaccata volante di Gaich su invito di Schiattarella: alto.

16' - Gran riflesso di Musso, su colpo di testa di Ionita, sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

16' - Gran chiusura di Bonifazi su filtrante di Dabo.

13' - Sinistro di Lapadula, ribattuto.

12' - Doppio cambio nel Benevento: Ionita e Iago Falque rilevano Depaoli ed Hetemaj.

12' - Primo cambio per l'Udinese: dentro Makengo, fuori Arslan, croce e delizia per i bianconeri.

7' - De Paul fermato in angolo al termine di un contropiede da lui stesso innescato.

6' - Punizione da distanza siderale, Lapadula centra la barriera.

4' - Terzo gol dell'Udinese. Stryger Larsen batte Montipò su cross dell'indiavolato De Paul. Benevento - Udinese 1-3.

1' - Si riparte con un cambio nel Benevento, il secondo della partita. Fuori Viola, che nel primo tempo ha segnato su rigore, ma ha anche rischiato il rosso in due circostanze, dentro Schiattarella.

Primo tempo

50' - Fine primo tempo, si va al riposo sul risultato di 1-2. Reti di Molina (4'), Arslan (31') e Viola (34', su calcio di rigore).

48' - Depaoli vede e serve Hetemaj, tiro al volo murato col corpo da Becao.

46' - Tentativo di rovesciata di Barba: palla alle stelle.

45' - Bonifazi mette giù Improta dal limite dell'area di rigore: calcio di punizione. Cinque minuti di recupero.

40' - Giach ci prova, conclusione ribattuta; ci riprova Caldirola, ma Musso è attento.

40' - Il Benevento spinge alla ricerca del pari prima dell'intervallo, ma senza grandi sbocchi offensivi.

34'- Gol del Benevento. Viola è impeccabile, battuto Musso dagli undici metri. Benevento - Udinese 1-2.

33' - Calcio di rigore per il Benevento. Arslan sbaglia il retropassaggio, Musso non può far altro che mettere giù Lapadula. Calcio di rigore e ammonizione per il portiere friulano.

31' - Il raddoppio dell'Udinese. De Paul si conferma il fattore tanto temuto: gran lancio per Pereyra, che fa filtrare per Arslan, lesto a battere Montipò.

29' - Punizione per l'Udinese, De Paul calcia, poi recupera il pallone e tira: Montipò fa sua la sfera, centrale.

27' - Lapadula cicca una rovesciata.

24' - Sau non ce la fa, dentro Giach.

22' - Problemi al quadricipite della coscia destra per Sau. Gioco fermo.

20' - De Paul è indemoniato, non mancano i contatti duri.

16' - Benevento vicino al pareggio. Tiro al volo di Glik sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Musso si supera ed evita la rete.

13' - Arslan può riprendere a giocare. Viola ci prova su punizione: blocca Musso.

12' - Problemi per Arslan, interviene lo staff medico.

11' - Il Benevento prova a scuotersi. Viola conquista una punizione sulla trequarti.

9' - Il Benevento soffre sulla fascia destra, Arslan non controlla un lancio al bacio di De Paul.

4' - Udinese in vantaggio. De Paul innesca con un gran passaggio Molina, che batte Montipò con diagonale di destro.

2' - Tentativo di triangolazione tra Okaka e Pereyra, Barba fa buona guardia.

1' - Partiti.

0' - Tutto pronto per il calcio d'inizio di Benevento - Udinese.

Pre-partita

Al "Vigorito" è l'ora di Benevento - Udinese, lunch match della trentatreesima giornata di Serie A. I giallorossi devono vincere per difendere e provare a incrementare i 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e sul Cagliari, reduce da due successi di fila e impegnato alla "Sardegna Arena" contro la Roma. Filippo Inzaghi deve rinunciare a Caprari, Foulon, Moncini e Tuia. L'Udinese, a quota 36, +5 sulla strega, va a caccia dei punti per un finale di stagione tranquillo. Indisponibili Deulofeu, Jajalo, Nestorovski e Pussetto. Sul fronte formazioni ufficiali, spazio al tandem d'attacco Lapadula - Sau, nel Benevento. De Paul, recuperato a tempi di record, è, ovviamente, il pericolo numero uno tra gli ospiti.