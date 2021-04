Udinese, gioia Gotti: «Si conferma il percorso di crescita» Il tecnico dopo il successo di Benevento: «La squadra si è consolidata, peccato per gli errori»

Gioia ed entusiasmo in casa Udinese. I per tre punti conquistati a Benevento avvicinano il traguardo salvezza. «I 39 punti conquistati sono il frutto di un percorso lungo e che ci ha visti protagonisti tutti insieme», ha commentato in sala stampa il tecnico dei friulani Luca Gotti. «È un percorso lungo, un cammino iniziato da due anni. La squadra si è consolidata molto. Peccato per gli errori commessi dopo il vantaggio. Ci siamo fatti praticamente gol da soli e abbiamo riaperto una partita facendo riaffiorare dubbi e preoccupazione. Non sembrava l’Udinese che in questo periodo è cresciuta e migliorata. Poi, fortunatamente, il secondo tempo è andato in un’altra direzione ma comunque ci sono stati degli errori. Torno da Benevento con la gioia per i tre punti ma con il dispiacere per l’infortunio di Nestorovski che si aggiunge ad altri infortunati avuti in questa fase della stagione».