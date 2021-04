Benevento, si va avanti con Inzaghi Lungo confronto tra l'allenatore e il diesse Foggia

Alla ripresa c’è stato un lungo confronto tra il direttore sportivo Foggia e mister Inzaghi per provare ad analizzare il momento difficile. Nel post - gara la voglia di parlare era poca, così i due si sono ritrovati questa mattina all’Antistadio Imbriani. L’intento sarà quello di provare a scuotere la squadra che al Vigorito ha peccato soprattutto nell’approccio alla gara e nell’atteggiamento. Proprio ieri il presidente Vigorito ha annunciato il silenzio stampa ma non ci sarà alcun ritiro. I calciatori dopo gli allenamenti potranno rientrare nelle proprie abitazioni. Sarà questa la linea della società che continuerà a puntare su Pippo Inzaghi. Non c’è aria di esonero in casa Benevento. L’avventura finirà con chi due anni fa ha intrapreso questo cammino. Poi a fine stagione si farà un ulteriore passo per capire il futuro dell’allenatore di Piacenza, dopotutto ad oggi non è più scontata nemmeno la salvezza. La situazione si è complicata ulteriormente, il Benevento rischia grosso e la speranza del presidente Vigorito è quella di rivedere quella cattiveria agonistica che ha accompagnato la squadra nel girone di andata.