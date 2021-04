Benevento, rischio stagione finita per Sau Oggi la risonanza. Si sospetta una lesione muscolare

Rischia tanto Marco Sau. L’esterno, partito titolare nella partita con l’Udinese, è stato costretto ad uscire dal campo in barella. Il sardo era stato preferito ad altri tre attaccanti, Gaich, Insigne e Iago Falque per questo match. Inzaghi confidava nel suo affiatamento con Lapadula ma l’ennesima tegola è caduta sulla testa del calciatore che potrebbe dire addio a questo finale di stagione. In effetti, si sospetta una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Oggi sarà sottoposto a risonanza magnetica ma se sarà confermata la diagnosi, il calciatore non potrà dare il suo contributo in queste ultime partite.

Intanto non riusciranno a recuperare per la sfida di sabato col Milan nemmeno Letizia, Tuia e Moncini. Saranno arruolabili solo Caprari e Tello. Quindi sarà ancora emergenza in difesa, un reparto che dovrà trovare una maggiore compattezza alla luce delle ultime defezioni. Intanto ieri c’è stata la ripresa, si tornerà in campo nel pomeriggio.