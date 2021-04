Benevento, Ibrahimovic e quella pazza idea di Vigorito Lo svedese lavora sodo per affrontare la Strega. Nella scorsa stagione ci fu l'ipotesi impossibile

Il titolo di questo articolo sembra essere quasi blasfemo, ma il Benevento ci ha davvero pensato a prendere Zlatan Ibrahimovic. Lo confessò pubblicamente il presidente Oreste Vigorito nel dicembre del 2019 nel corso di una puntata di Ottogol, quando affermò che

"ci ho pensato seriamente, ne ho parlato con Inzaghi che però mi ha fatto capire che non era il caso. Un po' per la difficoltà nel portare un campione del genere in serie B e anche perché questo campionato va fatto con i calciatori che abbiamo. E' vero che si tratta di un fuoriclasse, ma è pur sempre un atleta che gioca a pallone. Inzaghi mi ha spiegato che si sente ancora tra i migliori al mondo e con questa premessa sarebbe venuto a Benevento".

Aveva ragione Superpippo, dato che il suo ex compagno di squadra continua a dettare legge nonostante i quarant'anni che compirà a ottobre. Qualche acciacco fisico non gli ha permesso di essere costante, ma in campo ha trascinato il Milan soprattutto nella prima parte di stagione, quando i rossoneri si erano fatti sotto per contendere lo scudetto ai cugini dell'Inter. Adesso è addirittura a rischio anche un posto in Champions League, per questo Pioli non vede l'ora di poter utilizzare Zlatan che ha saltato le ultime tre gare a causa di un affaticamento muscolare (con il Genoa era squalificato).

Si sta allenando regolarmente con il gruppo, pronto per sfidare il Benevento e il suo amico Pippo. Una notizia positiva per l'ambiente rossonero, un po' meno per quello sannita. Sarà la prima volta in assoluto che la Strega si troverà dinanzi a sé il fuoriclasse svedese. Un motivo in più per cercare di fare bene, anche perché i giallorossi hanno dimostrato a volte di esaltarsi contro i campioni assoluti, come accaduto con Ronaldo.