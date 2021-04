Benevento, Lapadula verso la Copa America L'attaccante giallorosso figura nella lista provvisoria dei convocati della sua nazionale

Ci sono concrete possibilità di vedere Gianluca Lapadula nella prossima edizione della Copa America, in programma dal 13 giugno al 10 luglio. L'attaccante giallorosso compare nella lista provvisoria dei convocati del Perù, sua nazionale dopo aver ratificato la doppia cittadinanza per via delle origini sudamericane della madre. La selezione biancorossa è inserita nel gruppo B, insieme a Colombia, Brasile, Venezuela ed Ecuador. L'ultima classificata nel girone viene eliminata, mentre tutte le altre formeranno il tabellone dei quarti di finale insieme alle formazioni dello schieramento A. L'esordio per il Perù è fissato al 18 giugno, quando affronterà il Brasile allo stadio colombiano Guerrero.