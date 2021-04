Milan - Benevento, designato l'arbitro Con la Strega ha cinque precedenti

Sarà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo a dirigere il match di sabato, in programma a San Siro tra Milan e Benevento. Il fischietto abruzzese ha diretto in cinque occasioni la compagine giallorossa in passato. Ecco i precedenti:

4 dicembre 2005, Ancona - Benevento 1-1 (serie C2)

28 maggio 2006, Sansovino - Benevento 2-0 (play off C2)

2 dicembre 2007, Noicattaro - Benevento 0-2 (serie C2)

27 agosto 2017, Benevento - Bologna 0-1 (serie A)

31 marzo 2018, Lazio - Benevento 6-2 (serie A)

Lo score è negativo con una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte.

Calvarese è un arbitro esperto, avendo diretto 154 incontri nel campionato di massima serie. Il bilancio vede 76 successi interni, 36 pareggi e 42 exploit esterni. Ha concesso 46 rigori ed estratto in 39 occasioni il cartellino rosso.

A San Siro sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Costanzo. Quarto uomo Forneau. Al Var Mariani e Alassio.