Serie A, LIVE/ Milan - Benevento 2-0 La testuale del match di San Siro

Milan - Benevento 2-0 (Live)

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer (1'st Tonali); Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. A disp.: Tatarusanu, Calabria, Castillejo, Rebic, Hauge, Meite, Kalulu, Diaz, Krunic, Gabbia. All.: Pioli

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ionita; Iago Falque (10'st Insigne), Improta; Lapadula. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Gaich, Tello, Caprari, Di Serio, Sanogo, Schiattarella, Hetemaj, Pastina, Diambo. All.: Inzaghi

Arbitro: Calvarese di Teramo. Assistenti: Passeri e Costanzo. Quarto uomo: Forneau. Var e Avar: Mariani e Alassio

Marcatori: 6'pt Calhanoglu e 15'st Hernandez

SECONDO TEMPO

67' Dialogo tra Lapadula e Insigne con l'ex Napoli che calcia di prima intenzione: la palla sorvola la traversa

60' Raddoppio del Milan: conclusione di Ibrahimovic, respinge Montipò, sulla ribattuta interviene Hernandez che insacca

57' Paura per Montipò per un presunto problema fisico dopo la parata su Ibrahimovic. Dopo l'intervento dei medici è in grado di proseguire la partita

55' Altro miracolo di Montipò su conclusione ravvicinata di Ibra

55' Primo cambio per il Benevento: entra Insigne al posto di Iago Falque

53' Risponde il Milan con Calhanoglu che spedisce fuori

52' Iago Falque! Sinistro del galiziano che sfiora di pochissimo la porta difesa da Donnarumma. Il Benevento c'è

50' Conclusione dal limite di Dabo che sorvola la traversa

46' Altro grande intervento di Montipò su Ibrahimovic, tenuto in gioco da Depaoli

45' Comincia il secondo tempo

45' Per il Milan entra Tonali al posto di Bennacer. Pioli preferisce non rischiare, considerato che il centrocampista è ammonito e ha rischiato il secondo cartellino giallo

PRIMO TEMPO

48' Termina il primo tempo

47' Montipò! Dabo perde palla, Kessié lancia Ibrahimovic che a tu per tu va a botta sicura. L'estremo difensore giallorosso respinge la minaccia con il piede

45' Tre minuti di recupero

41' Il Benevento si sta muovendo con grande personalità, gestendo bene la palla e provando a fare male al Milan. Manca l'ultimo passaggio

38' Ammonito Bennacer

37' Insidioso sinistro di Hernandez: Montipò compie un ottimo intervento deviando la sfera in calcio d'angolo

31’ Viola ci prova direttamente da calcio d’angolo: Donnarumma non si fa sorprendere

22' Il gol non ha tagliato le gambe al Benevento che cerca di fare male al Milan tenendo un baricentro alto

16' Contropiede Milan con Kessié che serve Leao, il portoghese trova l'opposizione di Montipò

15' Risponde il Benevento con un tiro dalla distanza di Ionita: Donnarumma devia in angolo

14' Forte conclusione di Saelemakers: Montipò respinge

11' Illuminante passaggio di Viola per Lapadula che a tu per tu viene anticipato da Dalot

6' Milan in vantaggio: azione corale dei rossoneri capitalizzata da Calhanoglu. Montipò non ha scampo

4' Inizio ragionato di entrambe le squadre

20.48 Comincia la partita

PRE PARTITA

Anticipo della 34^ giornata di campionato tra Milan e Benevento. Sul manto erboso di San Siro la Strega cercherà ancora una volta di ribaltare i pronostici contro una big del calcio italiano. E' la gara di Pippo Inzaghi che torna da avversario nello stadio in cui ha scritto la storia del club rossonero. Il tecnico piacentino ha deciso di risparmiare i diffidati Schiattarella ed Hetemaj che partono dalla panchina. L'emergenza in difesa l'ha costretto a tornare al 4-3-2-1, con a centrocampo la conferma di Dabo come interno. A giostrare il gioco c'è Viola. Sulla trequarti torna dal primo minuto Iago Falque a supporto, insieme a Improta, di Lapadula. Tra i rossoneri è confermata la maglia da titolare a Ibrahimovic che guiderà l'attacco. Titolari anche Leao e Romagnoli, out Calabria che partirà dalla panchina.