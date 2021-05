Improta: "Con il Cagliari servirà questo atteggiamento" L'esterno offensivo: "La sfida con i sardi sarà la più importante della stagione"

Nel post gara di Milan - Benevento ha commentato così la sconfitta Riccardo Improta:

"Ci sono state delle risposte positive. Abbiamo giocato contro dei grandi campioni, dobbiamo tenerci questo atteggiamento in vista della finale con il Cagliari che sarà la partita più importante del campionato. Sicuramente ci sta mancando qualcosa perché manca la vittoria da un bel po' di tempo. Dobbiamo soltanto lavorare come abbiamo sempre fatto. Non serve guardarsi indietro. Quando si subiscono tanti gol, la colpa è di tutta la squadra e non solo della fase difensiva. C'è ancora tutto nelle nostre mani".

GRUPPO - "Sicuramente potevamo cercare di fare di più perché abbiamo perso. Ce l'abbiamo messa tutta. Siamo un ottimo gruppo, lavoriamo con grande concentrazione. Adesso pensiamo al Cagliari, una partita da preparare al meglio".

CATTIVERIA - "Ultimamente ci stava mancando un po' di cattiveria. Dobbiamo ritrovarla, pensando soltanto a noi e a fare ciò che abbiamo sempre fatto senza alcun timore".

RENDIMENTO CASALINGO - "Sicuramente tra le mura amiche abbiamo fatto più fatica. Non credo ci sia un problema di base, soprattutto perché non c'è nulla che possa indirizzare la partita in un determinato modo. Dobbiamo pensare a noi stessi, non è questione di casa o fuori. La serie A non è facile. Abbiamo tutto nelle nostre mani, mancano quattro finali e occorre lavorare davvero tanto per mantenere la categoria".