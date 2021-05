Cagliari, Semplici: "A Benevento match importantissimo" Il tecnico rossoblu dopo il pari rimediato con il Napoli: "Al Vigorito non sarà spartiacque"

Comincia la settimana che porterà alla importante sfida del Vigorito tra Benevento e Cagliari, in programma domenica pomeriggio. I sardi sono reduci dall'ottimo pareggio rimediato ieri al Maradona contro il Napoli. Un risultato che gli ha permesso di scavalcare la Strega, presentandosi nel Sannio con un punto di vantaggio. Il tecnico Semplici ha parlato così nel post gara in vista del match con i sanniti:

“Da qui alla fine del campionato ci aspettano tutte partite chiave, già è stato ottimo essere rientrati in corsa. La gara di Benevento potrebbe essere non dico uno spartiacque, dato che mancherebbero ancora tre partite, ma un impegno importantissimo senz'altro. Dobbiamo continuare su questa strada, abbiamo raggiunto il quart'ultimo posto ma ancora non abbiamo fatto niente”.

foto tratta dal sito ufficiale del Cagliari Calcio