Benevento, domani la ripresa: da valutare Tuia e Letizia Non ci sono squalificati nelle due squadre: Inzaghi e Semplici hanno risparmiato i diffidati

Il Benevento tornerà domani al lavoro in vista dell'importante match di domenica con il Cagliari. Si tratta di un incontro in cui i giallorossi si giocheranno una intera stagione, provando anche a interrompere un digiuno interno che dura da troppo tempo. Inzaghi spera nel recupero di quegli elementi che hanno saltato le ultime gare a causa di problemi fisici. Non ci saranno Moncini e Sau, mentre saranno da valutare Letizia e Tuia, così come Foulon. Non dovrebbero esserci problemi per Caprari che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con un dolore alla schiena: l'attaccante è entrato nel corso del match di San Siro e dovrebbe pienamente recuperare per lo scontro salvezza del Vigorito. Nessun appiedato in entrambe le formazioni: Inzaghi non ha fatto giocare i diffidati Hetemaj e Schiattarella contro il Milan proprio per evitare spiacevoli sorprese dal Giudice Sportivo. Stessa strategia per Semplici: il tecnico dei sardi ha risparmiato Joao Pedro nella trasferta di Napoli per averlo a disposizione con il Benevento.