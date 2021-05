Mastella: "La città deve stare al fianco del Benevento" L'appello del sindaco: "La squadra può farcela a conquistare l'obiettivo salvezza"

E' il momento di stare vicino al Benevento. Questo è il messaggio lanciato dal sindaco Clemente Mastella in vista del finale di stagione ai microfoni di Ottogol:

"Tutta la città deve stare accanto al Benevento. Siamo stati sfortunati in alcuni momenti, adesso dobbiamo mettercela tutta. Tutto dipenderà dalle partite interne con Cagliari e Crotone. E' giusto che sia così, questo sogno speriamo che continui ancora. I ragazzi ce la possono fare, hanno la forza e gli stimoli giusti. Da parte nostra c'è un amore incondizionato per la squadra. Il mio unico rammarico è stato il pareggio del Napoli con i rossoblu, una vittoria degli azzurri avrebbe permesso di presentarsi al match di domenica in modo diverso. Una possibile vittoria darebbe una garanzia importante. La squadra si caricherebbe molto, come successo al Cagliari dopo aver battuto il Parma nei minuti di recupero".