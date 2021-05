Qui Cagliari - Rientra Marin. Joao Pedro scalpita I rossoblu quest'anno cominceranno a lavorare in vista del Benevento

Riprenderà quest'oggi la preparazione del Cagliari in vista del match di domenica con il Benevento. I sardi sono reduci dall'ottimo pareggio rimediato al Maradona contro il Napoli, conquistato nei minuti di recupero grazie a un gol di Nandez. Un risultato che gli ha permesso di scavalcare il Benevento, adesso sotto di una lunghezza. Il tecnico Semplici potrà fare affidamento su Marin, dopo che il romeno ha saltato la trasferta nel capoluogo partenopeo per squalifica. Al Vigorito sarà presente tra i titolari anche Joao Pedro: il numero dieci rossoblu non ha affrontato la truppa di Gattuso perché diffidato. Semplici ha deciso di risparmiarlo proprio per tenerlo a disposizione nel Sannio, come fatto da Inzaghi con Hetemaj e Schiattarella. Dovrebbe rientrare anche Pereiro dopo aver contratto il Covid, mentre bisognerà valutare la condizione di Ceppitelli che ha rimediato una ferita lacero contusa all'arcata orbitale destra.