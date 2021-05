Benevento, Inzaghi: "A Bergamo per crederci" Il tecnico suona la carica in vista del match di domani con l'Atalanta

Il Benevento è partito pochi minuti fa alla volta di Bergamo, dove domani sarà di scena per affrontare l'Atalanta di Gasperini. Si prevede un match molto complicato con i nerazzurri che sono determinati a chiudere quanto prima la pratica Champions League. Non c'è stata la conferenza stampa da parte di Inzaghi, considerata la vicinanza temporale con la sfida di domenica scorsa con il Cagliari. Il tecnico ha utilizzato i social con un "A Bergamo per crederci. Forza ragazzi". I giallorossi tenteranno l'impresa per cercare di cogliere al volo le ultime chance salvezza, per poi giocarsi tutto nelle ultime due gare in programma con Crotone e Torino.